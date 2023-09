Una decina di cinghiali domenica sera ha attraversato la strada statale 7 nel tratto compreso tra i territori di Laterza e Castellaneta. Uno di loro si è schiantato contro un'auto, distruggendo completamente la vettura che transitava in direzione Laterza. Ferita la donna che guidava: s e la caverà con 7 giorni di riposo e cure domiciliari ma resta alto lo shock e la paura di fronte ad una tragedia solo sfiorata. « Indossavo la cintura di sicurezza e viaggiavo a velocità moderata – ha riferito la sfortunata automobilista - i cinghiali erano velocissimi ed è stato impossibile frenare o schivarli con il mio suv » . Sul posto, poco dopo l’impatto, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Laterza e i veterinari della Asl di Taranto. La strada statale 7 è tornata percorribile dopo poche ore.

Cinghiale contro l'auto: schianto sulla Statale



La donna descrive la scena dell’incidente che, senza dubbio, avrebbe potuto avere risvolti molto pesanti. « Se avessi avuto un’utilitaria, o se in quel momento fosse transitata, una moto a quest’ora avremmo commentato un incidente mortale. Sembrava la scena di un film horror perché, oltre al violento impatto, c’era sangue ovunque e sentivo il grugnito dei cinghiali rimasti intrappolati sotto alle lamiere della mia auto » .

L’episodio è l’ennesimo nel Tarantino, così come denuncia la Cia Puglia che da tempo rimarca la gravità del fenomeno. « Dieci cinghiali morti, tra esemplari adulti e cuccioli, auto ridotta in frantumi – sottolinea Due Mari di Cia Agricoltori Italiani di Puglia – e segue, purtroppo, quella di circa 20 giorni fa: in quel caso, sulla provinciale 23 nei pressi del casello autostradale Mottola-Castellaneta dove un altro attraversamento di cinghiali ha provocato un pericoloso incidente a catena » .

Troppi cinghiali, è pericoloso: la denuncia della Cia



La complessa situazione legata alla massiccia presenza di questi animali va avanti da tempo e nonostante vari proclami non si è ancora trovata una soluzione al problema. La misura è davvero colma per le associazioni degli agricoltori. « Adesso basta, non c’è più tempo da perdere - denuncia il direttore Cia Due Mari Vito Rubino, dopo aver effettuato una ricognizione sul luogo dell’ultimo incidente – in quel tratto di strada è facile incappare in attraversamenti come quello dell’altra notte perché i cinghiali escono dai boschi per nutrirsi dell’uva presente nella zona. Anche in questo caso, solo la fortuna ha aiutato l’automobilista, ma siamo in piena emergenza e bisognerebbe agire con interventi straordinari » . Ormai assistiamo a uno strano fenomeno che, a nostro avviso, deve farci riflettere: un eccesso di protezione verso la specie animale e la sottovalutazione dei pericoli verso l’uomo e l’agricoltura che il proliferare di certe specie sta determinando» – ha dichiarato Pietro De Padova, presidente Cia Due Mari – affinché si giunga il prima possibile all’abbattimento selettivo e controllato dei capi».



Il precedente