Incidente stradale: scontro tra auto sulla tangenziale

Doppio incidente in poche ore sulla tangenziale di Bitritto e sulla strada provinciale fra Molfetta e Terlizzi. Il primo episodio, quello che ha destato maggiore preoccupazione, è avvenuto attorno alle 23 di mercoledì sera a Bitritto, in direzione Sannicandro di Bari: due le auto coinvolte, una delle quali è risultata ribaltata a seguito dell’impatto, avvenuto per cause in fase d’accertamento da parte dei carabinieri. I soccorritori dei vigili del fuoco, arrivati con una squadra, hanno subito proceduto ad estrarre dalle lamiere il malcapitato dall’auto ribaltata, una Renault Clio (l'altra è una Volkswagen Polo, il cui conducente è rimasto illeso), garantendo le necessarie operazioni di soccorso e stabilizzazione prima di consegnarlo al personale del 118 intervenuto sul posto con un'ambulanza: il conducente non ha riportato neppure un graffio.

Il secondo incidente

Un altro sinistro che ha visto coinvolte due auto è avvenuto sulla strada provinciale 112, fra Terlizzi a Molfetta, intorno a mezzanotte: quattro in questo caso i feriti. Le due auto, una Fiat Punto e una Fiat Multipla, procedevano lungo l'arteria, quando in circostanze ancora da chiarire, si sono scontrate al centro della carreggiata. L'impatto è stato quasi frontale, particolarmente violento: le due auto sono andate a collidere sui rispettivi cofani anteriori. Quattro, in tutto i feriti: il più grave è stato portato al Policlinico di Bari; meno preoccupanti, invece, le condizioni degli altri tre feriti, trasportati al pronto soccorso del nosocomio don Tonino Bello di Molfetta per accertamenti. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA