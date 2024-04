Auto di lusso dalla Svizzera senza pagare i dazi: sequestrate un'Audi e una Ferrari. Due denunce

I finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo hanno sequestrato due auto di lusso - un'Audi e una Ferrari - per contrabbando di veicoli immatricolati Extra UE.

L'inchiesta trae origine da autonomi accertamenti svolti dalle fiamme gialle salentine con la collaborazione degli organi collaterali svizzeri. Dalle indagini è emerso che due coniugi residenti a Copertino, dal 2023, avrebbero introdotto ed utilizzato in Italia, una Ferrari I F8 Tributo e una Audi D Q8 50 Tdi, in assenza dei requisiti di legge.

Dazi non pagati per 85mila euro

I due non erano in possesso dei requisiti per poter usufruire del regime doganale di ammissione temporanea per cui è previsto l’esonero del pagamento dei diritti di confine (dazi ed iva), che nel caso di specie sono stati quantificati in oltre 85mila euro, in quanto gli stessi non hanno mai risieduto, ovvero intrattenuto interessi di tipo economico con la Svizzera. Per tale ragione i due soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria inquirente per le ipotesi di reato di contrabbando.

Il contrasto alle frodi doganali è fondamentale per preservare le risorse del bilancio dell’Unione europea e dello Stato, per salvaguardare gli operatori economici onesti dalla concorrenza sleale di quelle imprese che introducono nel mercato prodotti a prezzi inferiori (perché immessi nel territorio nazionale in evasione dei dazi e/o aggirando le misure antidumping) e per tutelare i cittadini dall’ingresso di merci di dubbia provenienza e natura.