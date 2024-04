Rissa tra ragazzini al parco: il video diventa virale sui social

Prima la discussione, poi le botte. È quanto documentato da un video, che sta circolando in queste ore su Facebook, girato nel parco Di Giulio, a Brindisi. Due ragazzini, chiaramente minorenni, prima si affrontano verbalmente, poi vola qualche minaccia e, alla fine, gli schiaffoni. Tutto tra gli sguardi ed i commenti di diversi coetanei che, tuttavia, non sono intervenuti per sedare gli animi ma anzi, al contrario, incitavano i due alla violenza.

Il video

A rendere pubbliche le immagini è stata una giovane mamma, che ha apertamente criticato i genitori di questi bambini, invitandoli a vergognarsi invece di provare orgoglio per certi atteggiamenti.