Colpa d’Alfredo? E invece no: stavolta la colpa è tutta del dottore, del mare e delle bellezze della Puglia. Si, perché è di queste sponde che il Blasco nazionale si è innamorato, ed è nel suo buen retiro di Castellaneta Marina, nel tarantino, di cui è cittadino onorario dal 2021, che trova pace e ispirazione per ricaricare le pile della creatività. Un amore schietto, appassionato, verace - proprio come lui- quello di Vasco Rossi per una regione dove è arrivato, oltre 16 anni fa, quasi per caso e che ormai sente “un po' casa sua”; senza nasconderlo, senza filtri, alla sua maniera: lo dichiara nelle interviste e nelle pagine social in cui pubblica immagini, aneddoti e routine della sua vita pugliese. Ed è sulle rive dello Jonio che in questi giorni è arrivato per allenarsi e concentrarsi in vista del nuovo tour estivo che partirà il prossimo 2 giugno con la data di Bibione. Seguiranno Milano e Bari, non a caso, scelta come prima tappa del sud Italia con 4 eventi sold out.

I post social

Sempre qui, per il sedicesimo anno consecutivo, trascorrerà le vacanze. Per tenere aggiornati i suoi irriducibili, proprio dalla spiaggia di Castellaneta il rocker di Zocca ha condiviso sul profilo ufficiale Instagram una foto che lo ritrae in tenuta sportiva sulla spiaggia tarantina: #duriallenamenti è uno degli hashtag che ha utilizzato. «Il mio “bagaglio” da tour è aumentato notevolmente di numero negli anni – ha scritto ai fan- non so quanti bauli, auto, van. Mi porto dietro di tutto, anche perché, quando si parte, a casa non si torna più fino alla fine. Le mie sono avventure one way… dentro alle ferree regole del “dal vivo”: esercizio fisico, dieta alimentare, armonia e concentrazione. La quiete apparente prima della tempesta. In generale sono tre mesi di vita intensa a livello emotivo e, diciamolo pure, di grande fatica mentale e fisica, ma ne vale sempre la pena».

In mezzo: il mare, gli amici più stretti, l’inseparabile Laura, la gente del luogo che ha eletto a isola di tranquillità per rilassarsi e, in parte, per godere dei trattamenti talassoterapici. “Ho un mal di schiena che non mi fa dormire. Chiamami un dottore”. Canta così in “Amore.. aiuto”, uno dei suoi brani più eclettici. Perché in fondo anche i duri piangono, e lo fanno persino “contro i muri”. Ma poi, che sia un mal di schiena, stanchezza post palco, o semplice esigenza di rigenerarsi, ci pensa il mare! Ed ecco come ci è arrivato in Puglia il Komandante. Per dirla un po' come lui stesso ha dichiarato qualche anno fa in una intervista ad un magazine, pubblicata poi integralmente sul suo profilo Facebook: «Me lo ha ordinato il medico». Raccontando il suo periodo di riposo, aveva aggiunto: «Devo fare tre mesi all'anno di talassoterapia. Vengo qui a ritrovare me stesso, faccio grandi passeggiate, c'è il mare, lo iodio. È un posto fantastico».

La "sua" casa

E c’è la suite Albachiara. Pare chiamarsi proprio così l’appartamento di circa 100 metri quadrati in cui trascorre il suo soggiorno, nel Resort 5 stelle che ospita anche una Spa per la thalassoterapia tra le più grandi del Mediterraneo. Un omaggio alla canzone delle canzoni, il suo brano forse più celebre e amato, lo spartiacque della musica italiana, l’inizio del successo consacrato e il gran finale di ogni concerto: Albachiara usciva esattamente 45 anni fa, il 30 aprile nel 1979, nell’album “Non siamo mica gli americani”.

Secondo i più informati, la suite sarebbe persino personalizzata con molti quadri in cui sono ritratti vari momenti della sua carriera musicale e alcuni arredi di sua proprietà. Nella sua veste vacanziera, Vasco trascorre le giornate tra sport, mare, piscina, spa e momenti di relax. Di tanto in tanto si concede alla folla che lo acclama e che si riversa sulla spiaggia: è accaduto la scorsa estate quando in un video su Instagram mostrava una fila lunghissima di persone inneggianti, tra sorrisi, strette di mano e autografi, che ha omaggiato, corredando le immagini con la frase: «Il mare e le bellezze della Puglia».

Sempre lo scorso anno, mentre in Puglia esplodeva la fobia per le meduse, Vasco si è fatto riprendere mentre nel mare cristallino giocava con un esemplare. In pieno stile rocker, per invitare i bagnanti a non danneggiarle. In questi giorni, mentre la Combriccola del Blasco attende l’inizio dei concerti, nella discoteca Cromie di Castellaneta, Rossi e i suoi fanno le prime prove, come già accaduto in passato. “E intanto il mondo rotola, il mare sempre luccica, domani, forse, è già domenica”. Ed oggi in Puglia è un primo maggio rock.

