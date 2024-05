Cinghiali tra le case ma non solo: ecco il bagno a mare per rinfrescarsi un po'. Sos sindaci alla Regione Video

I sindaci di Castellaneta e Ginosa Giambattista Di Pippa e Vito Parisi si appellano al presidente Michele Emiliano sul dilagare dell'emergenza cinghiali. «Negli ultimi tempi - dicono i sindaci- si sono verificati numerosi incidenti stradali, alcuni dei quali tragici, causati da questi animali. Il cui girovagare non solo nelle periferie, ma anche nei centri urbani, specialmente nelle località marine provoca gravi disagi».

I due sindaci sollecitano un «intervento immediato e risolutivo per porre fine alla vicenda, che sta minando la sicurezza e danneggia l'immagine dei Comuni.

Siamo pronti da subito a un tavolo tecnico congiunto per trovare soluzioni. Chiediamo di prendere seriamente in considerazione la gravità della situazione e di agire per garantire la sicurezza». E intanto sono stati visti diversi esemplari in riva al mare a farsi un bel bagno a Castellaneta marina per rinfrescarsi con tanti cittadini che hanno filmato la scena.



I cinghiali, infatti, anche nel versante occidentale della provincia jonica stanno proliferando in maniera incontrollabile. A Castellaneta Marina e Marina di Ginosa i residenti lamentano la presenza tra le case. Il 26 aprile a Marina di Castellaneta un cinghiale di grossa stazza, presumibilmente mamma con al seguito 5 piccoli, si è avvicinato alla recinzione di una villa cercando di sfondarla perché si è sentitasi attaccata da un cane da guardia. Gli abitanti hanno allertato i volontari di Nita Ambiente. I quali, accorsi sul luogo, hanno spiegato di non poter intervenire.

«Bisognerebbe - hanno spiegato di conseguenza - predisporne la cattura in teleanestesia avvalendosi del supporto del personale veterinario dell'Asl di Taranto». Sta di fatto, che questa famigliola di cinghiali continua a scorrazzare indisturbata a Castellaneta Marina, alla ricerca di cibo, si avvicina anche agli ingressi di attività commerciali alimentari, terrorizzando piccoli e adulti. E' chiaro che, nelle specifiche competenze istituzionali, vanno definite celermente azioni necessarie per la loro cattura. Tenuto conto dell'assoluta necessità di tutelare l'incolumità e sicurezza pubblica nel tessuto urbano e periurbano, così come da eventuali rischi sanitari per l'uomo e gli animali domestici e selvatici presenti sul territorio. Rischi diffusi, insomma, per la cui soluzione occorre prioritariamente intervenire con metodi ecologici o di controllo diretto. Ma questi saranno temi di valutazione qualora venisse convocato il tavolo tecnico-istituzionale caldeggiato dai sindaci Di Pippa e Parisi.

