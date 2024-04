Percepivano il Reddito di cittadinanza senza averne diritto: segnalati in 20

Avrebbero percepito il Reddito di Cittadinanza pur non avendone diritto, per questo in venti sono stati segnalati dalla Guardia di Finanza all'Inps. Secondo le indagini avrebbero incassato, in tutto, oltre 254mila euro, senza però averne diritto.

L'operazione è stata condotta nelle ultime settimane dalle fiamme gialle di Taranto, delle compagnie di Manduria e Martina Franca e della tenenza di Castellaneta.

Gli accertamenti

Gli accertamenti svolti dai Finanzieri jonici hanno interessato “target” che sono stati selezionati tramite specifiche analisi di rischio e l’esame delle risultanze delle banche dati in uso al Corpo, ovvero che sono emersi da mirate attività info-investigative svolte con l’ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e di concerto con l'Inps.