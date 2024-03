Recuperato esemplare di Caretta Caretta in difficoltà sulla spaggia

Una piccola tartaruga Caretta Caretta è stata salvata sulla spiaggia di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. L'esemplare in difficoltà sull'arenile è stato notato da un uomo che stava facendo una passeggiata sul litorale. Dopo l'allarme e la richiesta di intervento fatta ai carabinieri sul posto sono intervenuti i volontari del Nucleo Intervento Tutela Ambientale – Nita Era Ambiente di Taranto. I volontari, guidati dal Coordinatore Leonardo Galante, hanno recuperato la tartaruga che è stata condotta nel Centro Recupero Tartarughe Marine di Policoro.

I volontari

I volontari di Nita sono costantemente operativi e sorvegliano la costa anche con l'utilizzo dei droni. Salvaguardano l’ambiente, le specie selvatiche e marine in pericolo e non solo di estinzione. Per loro la protezione della natura è una ragione di vita. Grazie alle mirate cure che sta ricevendo al Centro di Policoro, l'esmplare di Caretta Caretta presto verrà rimesso in libertà.