Le piccole tartarughe nascono sotto gli occhi dei bagnanti

Arriva la prima schiusa di tartarughe Caretta Caretta sulle spiagge salentine. Tra i tanti nidi depositati nel corso di questa estate sul litorale di Ugento, ieri mattina - e stranamente in pieno giorno - quello sulla spiaggia del Robinson Club Apulia ha dato alla luce le prime tartarughine, ben 28, sotto gli occhi increduli dei bagnanti. “Stando sul posto - raccontano gli operatori del Centro di recupero tartarughe marine di Calimera, guidati da Piero Carlino - siamo intervenuti immediatamente andando a proteggere le piccole all’interno di una scatola in polistirolo, idonea per garantire una temperatura stabile e soprattutto il buio, in modo da non far consumare loro l’energia necessaria per nuotare al largo una volta in mare”.

I bagnanti

Alle 19.30, poi, quando la temperatura esterna si era ormai abbassata e il mare era libero dai bagnanti, assieme a tutto lo staff del Robinson è avvenuta la liberazione.

I commenti

E l’incantevole spettacolo delle piccole tartarughe che istintivamente raggiungono il mare si è ripetuto.Nella notte tra sabato e domenica, poi, ne sono nate altre 5, su un totale di 63 uova. Altre trenta piccole, dunque, si apprestano a nascere nelle prossime ore.

“Dobbiamo assolutamente ringraziare - affermano gli operatori del Centro e i volontari dei Seaturtle Watcher - il Robinson Apulia Resort e tutto il suo staff per l’immenso aiuto che ci hanno e ci stanno continuando a dare e per il pieno supporto in tutto il nostro lavoro, con un grazie in particolare a Meet Lars Kretschmer, General Manager, e Matteo, stellvertretender Direktor”.