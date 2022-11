Due tartarughe morte in spiaggia, sembrano mamma e figlia. La foto fa il giro del web

La forte mareggiata dei giorni scorsi ha con ogni probabilità posto fine alla vita di due tartarughe caretta caretta spiaggiatesi sulla spiaggia del Bacino Grande, nel cuore della Riserva nazionale Porto Cesareo. Fotografate e postate sui social, una sull'altra, anche a causa delle loro diverse dimensioni, sono state ripostate diverse volte fino a divenire quasi virali, anche perché scambiate per mamma e figlia.

Il biologo

A chiarire i fatti è stato Sergio Fai, collaboratore di Amp e biologo studioso delle caretta caretta. "Lo spiaggiamento dei due esemplari di Caretta caretta nei pressi del Bacino Grande di Porto Cesareo - fa parte del fenomeno purtroppo ordinario di moria di questa specie. Non vi è certamente alcuna parentela tra i due esemplari in quanto l'esemplare più grande è già stato segnalato giorni addietro".