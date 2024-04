Tartaruga marina trovata morta, è stata soffocata da una busta di plastica

E' stata soffocata quasi certamente da una busta di plastica l'esemplare di tartaruga marina Caretta Caretta trovato morto sul litorale di San Pietro in Bevagna, località della marina di Manduria, in provincia di Taranto. La carcassa è stata notata da alcuni passanti che stavano camminando sulla spiaggia. Subito è scattata la segnalazione alla Polizia Locale e ai veterinari dell'Asl. La tartaruga, si tratta di un giovane, esemplare di circa 50 chili, non presentava ferite. Per questo l'ipotesi più credibile è che l'animale abbia ingoiato della plastica.

L'allarme

La segnalazione della "Caretta Caretta" è stata fatta l'altra mattina da alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e gli esperti della Asl. Come si è detto, la tartaruga marina non presentava alcuna ferita. Per questo si ritiene che sia morta soffocata dopo aver ingoiato una busta di plastica. Non di rado, infatti, le "Caretta Caretta" mangiano la plastica che viene scambiata per meduse. Per questi splendidi animali, però, la presenza di rifiuti in plastica si rivela una vera e propria trappola mortale.