Da "Palazzina Laf" a "Comandante": tutta la Puglia ai David di Donatello

Poche ora di attesa e poi si conosceranno i vincitori del 69esimo David di Donatello, il premio più ambito del cinema italiano. La cerimonia, presentata da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, andrà in onda in diretta questa sera su Rai 1 a partire dalle 20.35.

Le candidature



Tra le probabili trionfatrici c'è ovviamente Paola Cortellesi, che con il suo "C'è ancora domani" ha già vinto il David dello spettatore ed ha conquistato 19 candidature, compresa quella per il miglior esordio alla regia dove sono in gara anche due pugliesi di Taranto: Giacomo Abbruzzese per "Disco Boy" e Michele Riondino per "Palazzina Laf". Quest'ultimo film arriva ai David con altre quattro nomination: lo stesso Riondino come Miglior attore protagonista, Elio Germano come Miglior attore non protagonista, Maurizio Braucci e Riondino per la Miglior sceneggiatura originale, e infine il cantautore Diodato, vincitore di Sanremo 2020, per la Miglior canzone originale con "La mia terra". "Palazzina Laf", tratto dal libro di Alessandro Leogrande "Fumo sulla città", racconta, attraverso gli occhi di Caterino, un operaio dell'Ilva, uno dei più gravi casi di mobbing della storia italiana. Laf è acronimo di laminato a freddo e l'edificio che ne porta il nome è stato, nel 1997, il luogo in cui furono "confinati" i 79 impiegati dell'Ilva che si opponevano al demansionamento.

I bookmaker



I bookmaker danno favorito per la "Miglior regia" Matteo Garrone con "Io capitano", che ha 15 candidature.

Al terzo posto, con 13, c'è "La chimera" di Alice Rohrwacher, presentato in anteprima lo scorso novembre al Festival del Cinema Europeo di Lecce.



Dieci le nomination per l'altro film pugliese, "Comandante": la pellicola di Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino è stata girata all'interno dell'Arsenale di Taranto. Per otto settimane la troupe e il personale della Marina Militare hanno lavorato fianco a fianco, nel simulacro che riproduce il sommergibile Cappellini. "Comandante" è in concorso, tra gli altri, per il premio Miglior attore protagonista (Favino), Miglior Scenografia (Carmine Guarino, arredamento Iole Autero), Miglior Fotografia (Ferran Paredes Rubio) e Migliori costumi (Massimo Cantini Parrini).

La cerimonia



Tantissimi gli ospiti che saranno alla premiazione stasera: i registi premio Oscar Justine Triet e Paolo Sorrentino, le attrici Claudia Gerini, Eleonora Giorgi, Elena Sofia Ricci e Isabella Rossellini; gli attori Federico Ielapi, Nicolas Maupas e Josh O'Connor; le cantanti Malika Ayane e Giorgia e i cantanti Irama e Mahmood. E ancora Milena Vukotic e Giorgio Moroder che riceveranno il Premio alla Carriera 2024. La giuria dell'Accademia, presieduta da Piera Detassis, premierà poi con il David Speciale Vincenzo Mollica. Tra i riconoscimenti già annunciati ci sono il David come Miglior film internazionale ad "Anatomia di una caduta" di Justine Triet.

