Angelina Mango e il siparietto sul pasticciotto. Ecco cosa è successo a Galatina. Video

Angelina Mango e il pasticciotto, questo sconosciuto. L'artista vincitrice di Sanremo 2024 e settima all'Eurovision Song Contest con "La Noia", domenica sera - 19 maggio - si è esibita Galatina, nel Salento per una delle tappe di Road to Battiti.

Alla fine della sua esibizione sul palco qualcuno dal pubblico le ha offetto un pasticciotto che a Galatina, si sa, è di casa. Pardon, è la patria del pasticciotto del maestro Ascalone. Ma Angelina, quando ha visto il dolce tipico salentono, è rimasta un po' frastornata perché non sapeva di cosa si trattasse.

Un piccolo siparietto che ha fatto discutere sui social (anche con qualche commento offensivo nei confronti del territorio e dell'artista) ma che si è concluso con una risata.

Era la prima volta che Angelina era ospite in Salento e non è detto che si debba dare per scontato che tutti, ma proprio tutti, conoscano il pasticciotto. Una "svista" che sicuramente i salentini comprederanno e continueranno ad accoglierla a braccia aperte. E chissà che invece non si sia innamorata del pasticciotto e sia ripartita alla volta di casa con un vassocio di prelibatezze doc.