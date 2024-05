Entra sempre più nel vivo il tour “Road to Battiti”, che questa sera farà tappa in piazza San Pietro a Galatina con la cantante del momento: Angelina Mango. L’ingresso sarà libero sino alla capienza consentita.

L’artista, vincitrice del Festival di Sanremo con la canzone "La noia" e grande protagonista all’Eurovision Song Contest 2024, si esibirà alle 21 con le due canzoni, che saranno registrate e trasmesse su Canale 5 nei prossimi giorni. Da quest’anno infatti Battiti passa da Italia Uno a canale 5 dove sbarca anche con la nuova conduzione firmata da Ilary Blasi e Alvin.

Il nuovo singolo in uscita

La voce di Angelina Mango, già acclamata a livello nazionale e internazionale promette di incantare i presenti così come sta accadendo un po’ ovunque se si pensa che le tappe del suo tour per il prossimo autunno risultano in molti casi già sold out. Intanto, esce il 24 maggio “melodrama” (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music), il nuovo singolo della cantante che anticipa il suo primo album d’inediti “poké melodrama”, in uscita il 31 maggio e già disponibile in pre-order. L’annuncio della data è arrivato nel corso del concerto al Fabrik dello scorso 17 aprile, andato sold out.

“Melodrama” - scritto dalla stessa cantautrice insieme a Federica Abbate, Alessandro La Cava e Nicola Lazzarin e prodotto da E.D.D. e Cripo - è un brano in cui l’elettronica si fonde con una ritmica reggaeton, creando un sound coinvolgente e caratteristico. Melodrama” è Angelina da piccola a casa che balla in salotto, chiude gli occhi e si immagina sul palco vivere fuori dagli schemi, lasciarsi convincere dai sogni. Svelando alcuni indizi sui social oggi Angelina ha annunciato ai fan la possibilità di ascoltare in anteprima il singolo in alcuni negozi di dischi in diverse città italiane, ma purtroppo nessuna pugliese, per l’occasione ha scelto un supporto particolare: la musicassetta. Per il primo album d’inediti dell’artista "poké melodrama”, come detto bisognerà invece aspettare il 31 maggio. L’album” è il riassunto delle tante anime musicali di Angelina Mango, in cui la sua versatilità si manifesta con varie sfaccettature musicali che si mescolano come una vera e propria poké di suoni e ritmi. In questa fusione di generi e stili diversi, ogni melodia è un riflesso dei nostri stati d'animo mutevoli, in cui la musica arriva per alleviare i pensieri più bui, sdrammatizzando anche i momenti più tristi. “La noia” oltre ad aver raggiunto il doppio disco di platino e aver totalizzato oltre 120 milioni di stream audio/video, dopo le esibizioni di Angelina in occasione di Eurovision è tra le canzoni più ascoltate al mondo, entrando così nella top200 della global chart di Spotify in 22 Paesi (tra cui UK, Spagna, Germania, Austria, Belgio, Portogallo, Olanda, Danimarca, Finlandia, Grecia, Islanda e Irlanda), nella top50 di Apple Music in 26 Paesi del mondo e nella top50 su iTunes di 18 Paesi in tutto il mondo.

Le performance de “La noia” sul palco di Malmö sono state viste da oltre 20M di persone tramite i profili ufficiali di Eurovision su IG e TikTok, mentre il suo profilo Instagram nel weekend di Eurovision ha raggiunto una reach record di oltre 6M.

La cantautrice inoltre ha pubblicato “La noia” feat. Álvaro De Luna. La collaborazione tra Angelina e il giovane cantautore spagnolo nasce dall’incontro dei due artisti in studio a Milano e vede per la prima volta in assoluto Angelina Mango cantare in lingua spagnola. «Siamo orgogliosi di ospitare un evento di tale rilevanza nella nostra città», commenta il sindaco Fabio Vergine.