Vasco Rossi nuovo concerto in Puglia: c'è la terza data del tiur a Bari

Bari chiama e Vasco Rossi risponde. Ci sarà una terza data al San Nicola per il tour del 2024: dopo quelle - sold out - già confermate del 25 e del 26, ci sarà un concerto anche il 30 giugno. In tutto saranno 10 gli show di Vasco Rossi nella prossima estate: saranno sette le date per San Siro.