San Pietro Vernotico, bomba ai danni di un negozio di alimentari

Notte di paura a San Pietro Vernotico, nel Brindisino, per una bomba fatta esplodere davanti al negozio di alimentari di via Carrozzo. L'esplosione avvenuta poco dopo l'una di notte è stata avvertita nitidamente in paese. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Danni maggiori registrati alla saracinesca e su parte del prospetto dell'edificio. I militari hanno visionato le immagini di videosorveglianza e raccolto elementi utili per avviare le indagini sull'episodio, dai contorni poco chiari.

Si tratta del quarto ordigno fatto esplodere contro il market. Tra l'ottobre 2022 e lo scorso febbraio, il locale commerciale situato nel centro storico del paese, aveva già subito altre tre azioni intimidatorie, tra cui l'incendio della saracinesca, poi crivellata da colpi da arma da fuoco.