Incidente mortale sulla Statale 100: morti mamma e figlio di 12 anni

Un altro incidente mortale sulla stessa strada maledetta. Morti una mamma e un figlio di 12 anni, feriti il padre - l'uomo che guidava l'auto in prognosi riservata - e l'autista del camion ricoverato a Castellaneta. L'incidente lungo il tratto ionico della Statale 100. È accaduto intorno alle 16,15 a San Basilio, nei pressi dell’area di sosta della Sala Azzurra.

Per cause in corso di accertamento un tir e un’auto si sono scontrati. All’interno dell’auto viaggiava una famiglia. Sul posto i carabinieri della compagnia di Massafra, guidati dal maggiore Quintino Russo, vigili del fuoco e personale del 118.