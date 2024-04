Tir sfonda il guardrail in cemento: paura sulla Lecce-Maglie

Paura e traffico in tilt nel primo pomeriggio lungo la Statale 16, che collega Lecce a Maglie per un incidente.

La motrice di un tir ha sfondato lo spartitraffico centrale alle porte di Lecce, precisamente nel tratto che sta dopo il centro commerciale di Cavallino, in direzione Sud. Tutta da verificare la dinamica dello schianto, che non ha coinvolto altri veicoli: l'autista potrebbe aver perso il controllo del mezzo per un malore oppure a caua dell'asfalto bagnato.

Traffico in tilt

Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto stradale e gli agenti della Municipale per gestire il traffico in tilt: si sono create lunghe code di auto.

Fortunatamente il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso e non si registrano altri feriti.