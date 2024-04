Ragazzo cade con la moto, è grave in ospedale

Un ragazzo di 18 anni è in coma nell'ospedale Santissima Annunziata dopo una caduta in moto avvenuta proprio alla periferia di Taranto. Stando alle prime informazioni, la giovane vittima stava percorrendo via Mediterraneo, in zona Tramontone, quando, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del suo mezzo ed è precipitato sull'asfalto, battendo violentemente la testa. Il giovane, che indossava il casco, è stato soccorso dagli automobilisti di passaggio che hanno chiesto l'intervento del 118.

I soccorsi

Sul posto è giunta subito un'ambulanza del 118. Al loro arrivo i sanitari hanno trovato il ragazzo privo di sensi. La vittima è stata caricata in ambulanza ed è stata condotta d'urgenza al pronto soccorso, dove è giunto in coma.