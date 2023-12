Madonna: «In coma indotto per 48 ore a causa di quell'infezione. Ho dovuto quasi morire per riunire tutti i miei figli»

Madonna è stata in coma indotto per 48 ore. Lo ha raccontato lei, la regina del pop, ai fan durante il concerto di New York dello scorso weekend, un evento parte del suo Celebration World Tour. A riportarlo il magazine People, secondo cui Miss Ciccone ha svelato dei dettagli suo ricovero in ospedale di fine giugno, reso necessario dopo la grave infezione batterica. «Quando ho ripreso coscienza per la prima volta ho visto i miei sei meravigliosi figli seduti intorno a me. A proposito, ho dovuto praticamente morire per riunire tutti i miei figli in una sola stanza», ha detto scherzando la cantante 65enne riferendosi a Lourdes, 27 anni, Rocco, 23, David Banda, 18, Mercy James, 17, e le gemelle Estere e Stella, 11 anni.

Madonna poi ha ringraziato la sua amica Shavawn: «Qui fra noi c'è una donna davvero importante. Mi ha salvato la vita, portandomi di corsa in ospedale dopo che ero svenuta sul pavimento del bagno», ha raccontato.

Cosa è successo a Madonna

Sabato 24 giugno Madonna è stata colpita da una grave infezione batterica che l'ha costretta al ricovero per alcuni giorni in terapia intensiva, costringendola a sospendere tutti gli impegni lavorativi e il tour in programma.

E non è la prima volta che la popstar racconta qunato successo. Durante un altro concerto aveva detto: «Meno di quattro mesi fa mi trovavo in un letto d’ospedale: ero priva di sensi e la gente pensava che avrei potuto non farcela. Il fatto che sia qui a raccontarvelo è un miracolo»