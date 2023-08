Salento, cade dal monopattino e batte la testa: in coma una ragazzina di 13 anni

Bimba di 13 anni cade dal monopattino e finisce in coma. La piccola, soccorsa dai familiari e poi dai sanitari del 118, dopo l’accesso in pronto soccorso si trova ricoverata nel reparto di rianimazione del “Dea-Fazzi” di Lecce. Il grave incidente si è verificato in via delle odalische a Torre dell’Orso. Poco chiara al momento la dinamica dell’incidente, su cui sono al lavoro le forze dell’Ordine, ma sembrerebbe che la ragazzina sia caduta da sola. E' stata intubata e si trova in rianimazione.

La ricostruzione

Secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti, pare che la bambina fosse impegnata a divertirsi su un monopattino, forse di quelli giocattolo, quanto per cause in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Nell’impatto con il manto stradale la minore ha battuto la testa e perso i sensi, destando spavento e grande preoccupazione tra i familiari presenti, che dopo i primi istanti di choc hanno prestato i primi soccorsi. Poi la chiamata alla centrale operativa del 118, che è intervenuta sul posto con un’ambulanza medicalizzata. I sanitari giunti sul posto hanno verificato la gravità della piccola e immediato è scattato anche l’allarme al pronto soccorso del “Dea-Fazzi” di Lecce, dove i soccorritori sono stati attesi dai medici dell’emergenza-urgenza e dai rianimatori. La piccola arrivata in ospedale, constatate le gravi condizioni cliniche, è stata presa subito sotto osservazione e destinata al reparto di rianimazione.

Intanto, sull’episodio, si è messa in moto la macchina investigativa: alle forze dell’Ordine il compito di verificare la dinamica dell’incidenti, l’esistenza o meno di misure di sicurezza e se il monopattino fosse elettrico, e quindi vietato nell’utilizzo ai minori di 14 anni, o giocattolo.