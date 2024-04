Fedez, la nuova vita da single: le foto tra locali esclusivi, auto di lusso e bionde (ma non ha firmato la separazione)

La vita da single poi non è così male. Almeno quella di Fedez. Il settimanale Chi racconta di serate trascorse in locali della Milano da bere a cantare gli Oasis o in club esclusivi nel cuore della città con bionde e auto di lusso. Serate concluse tardissimo all'Armani Privè. Insomma se di giorno Fedez porta avanti il suo lavoro da imprenditore musicale, di notte vive la sua nuova dimensione...

Ma c'è chi spera in un colpo di scena, in un ritorno a casa, dalla sua famiglia. Come ricorda Chi che ha paparazzato per intero le serate in libertà del rapper di Rozzano, i documenti della separazione non sono ancora stati depositati e lui chiama Chiara Ferragni ancora sua moglie.

Fedez ha bloccato Chiara Ferragni su Instagram: cosa c'entrano il rapper Naska e Luis Sal?

Le serate per Milano

Intanto però si diverte con amici e amiche.

Fedez insomma è tornato a fare quello che faceva prima di incontrare e innamorarsi di Chiara. Una vita che lo soddisfa? Forse no ma in testa ha tanti progetti: da un podcast nuovo di zecca a un disco di inediti. E nel frattempo ha riallacciato qualche vecchia amicizia, come quella con Salmo.

Di sicuro questa ennesima paparazzata di Fedez allegro in giro per la città mentre si diverte non faranno piacere alla sua consorte, a casa con i loro bambini...