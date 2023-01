Ciclista investito nel Basso Salento: è in coma in ospedale

Ciclista investito sulla Provinciale: è in coma. Un uomo di nazionalità straniera è stato investito attorno alle 15 mentre percorreva la strada provinciale 81 che collega Andrano e Depressa, in sella alla sua bici. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, allertati da una richiesta di intervento. Un’ambulanza, supportata da un’automedica, ha trasportato il malcapitato in codice rosso all’Ospedale Cardinal Panico di Tricase dov’è giunto in stato di coma. Le condizioni dell’uomo sono preoccupanti.

I rilievi dei vigili

Sul posto, per ricostruire le dinamiche dell’incidente, sono giunti anche gli agenti della polizia locale del Comune di Tricase. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che un’automobilista avrebbe urtato la bici del ragazzo facendolo cadere, salvo poi fermarsi in attesa dei soccorsi. È possibile che, dopo un primo urto, ci sia stato un ulteriore impatto, più violento, causato dal transito di un’altra auto. Sono da chiarire esatte dinamiche ed eventuali responsabilità.

Il precedente

La vicenda che ricorda molto quella avvenuta nella tarda serata di domenica 15 gennaio quando un uomo a bordo di un'auto ha investito due migranti che viaggiavano in bici sull'Alessano-Corsano. In quel caso, il conducente della vettura è poi fuggito via, lasciando a terra i due feriti.