Incidente con la moto: perde il controllo e cade sull'asfalto, grave 25enne

Perde il controllo della moto e cade sull'asfalto. È in coma un 25enne di Giovinazzo rimasto coinvolto in un incidente avvenuto a Molfetta. È ricoverato al Policlinico di Bari.

L'incidente è avvenuto ieri sera dopo le 21.30. Il giovane, a bordo di una Ktm Exc 125, con il casco allacciato, all'altezza dell'intersezione stradale fra via Marinelli e via Fortunato e in circostanze ancora tutte da chiarire, ha perso il controllo. Un volo e un forte schianto forte. Il 25enne ha sbattuto il volto sull''asfalto. La moto, invece, è finita contro il marciapiede.

I soccorsi

Immediati sono partiti i soccorsi: dapprima alcuni automobilisti, presenti nei paraggi, hanno allertato la centrale operativa del 118. All'arrivo dei soccorritori, il giovane era cosciente, ma dolorante: accertata la gravità della situazione, è stato condotto in codice rosso al Policlinico.

Sul posto i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Molfetta.

Al vaglio le immagini delle telecamere di ideosorveglianza della zona.