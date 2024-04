Fedez mette in vendita su Vinted i suoi abiti usati da 25 a 300 euro: tutti esauriti in poche ore

Appena tornato in Italia dopo una breve vacanza negli Stati Uniti, Fedez è tornato ai suoi affari. Il rapper, sempre attivissimo sui social, ha messo in vendita i suoi abiti su Vinted, la popolare app specializzata in abbigliamento second-hand. In particolare, Fedez ha messo in vetrina «20 bellissimi capi ispirati al Coachella», il festival musicale andato in scena pochi giorni fa in California. I prezzi? Dai 25 ai 300 euro. E il suo «armadio» è andato sold out in meno di 48 ore.

Fedez su Vinted, abiti usati in vendita

Le recensioni degli utenti sono state ottime: tutte a 5 stelle.

E Fedez, che non usava Vinted dall'anno scorso, ha conquistato 68mila follower in due giorni.

Fra i capi messi in vendita spicca un giubbotto in denim di Gucci da 300 euro, ma anche una t-shirt con la faccia di Jim Morrison da 25. Tra i brand più popolari figurano Saint Laurent e Dior. Non mancano anche tanti capi del mondo streetwear, con marchi come Drew House (il brand di Justin Bieber) e Obey. Ci sono anche brand più piccoli come Amiri, Astroworld e Hand Tex.