Primo Maggio in Puglia: live concert, dj set, food e aree pic nic. ecco cosa fare

Si fa festa in Puglia per il Primo Maggio tra musica, food, dj set e spettacoli anche in riva al mare. E ce n'è davvero per tutti i gusti. Se non sapere cosa fare allora scorrete le slide e prendete appunti.

Provincia di Lecce

- Grande festa dalle 15 a mezzanotte al Gallipoli Resort. Due gli stage su cui si alterneranno diversi ospiti, sullo stage Masseria la musica di Lady dj, Giuseppe Provenzano, Luca Conti e tanti altri. A Gianni Sabato invece il compito di animare lo Stage Pagoda insieme a tanti altri ospiti. Per tutto il giorno live concert, dj set, street food, cocktail bar, luna park & area pic-nic. Info: 348.6297999.

- La Piazzetta di Santa Caterina alle 16 si animerà grazie alla musica live di Tonino Carotone e Zingarua. A seguire il dj set di Luca Dell'Atti. Ingresso gratuito.

- Oggi (contributo associativo 3 euro) all'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto torna l'appuntamento con "La cultura è lavoro": una giornata di riflessioni, convivio e tanta musica per celebrare la festa delle lavoratrici e dei lavoratori. Alle 12 nell'area ristoro ci sarà la possibilità di fare un aperitivo, acquistare panini, focacce, insalate e verdure, primi e secondi piatti, dolci e frutta. Dalle 15.30 sul palco la BandAdriatica e altri ospiti. Info e prenotazioni 338/1200398; lumbroia@massimodonno.it.

- Anche il 1 maggio al Parco Tagghiate Urban Factory di Lecce propone una giornata che riporta alle origini il significato della Festa del lavoro. Dalle 10 si potrà degustare buona cucina salentina, birre e gelati artigianali, puccia leccese e tante altre prelibatezze. Alle 11.30 spettacolo di Circo Teatro con "Magicamente comico e squilibrato" di Mr Distratto. Alle 12 al via la pittura di un murale con Massimo Pasca. Dalle 16 (ingresso 12 euro - prevendite disponibili su Dice), in collaborazione con Coolclub, la musica con le selezioni di Postman Ultrachic e Francesco Fisotti e l'atteso dj set di Napoli Segreta, un movimento culturale distribuito, diffuso, frammentato ma unitario che si muove tra avanguardia e retroguardia. Napoli Segreta è anche il nome della compilation pubblicata da Early Sounds e NG Records ("Napoli Segreta Vol.1" e "Vol.2"). Durante la giornata saranno presenti i banchetti informativi con Amnesty International, Usb, Casa del popolo Silvia Picci (389/5616495).

- Anche quest'anno torna il "Primo Maggio - Social Spring Fest", quarta edizione, alle Manifatture Knos di Lecce. Una festa che parte dalla tarda mattinata, pensata per accogliere tutti e tutte, famiglie in cerca di relax, appassionati di buona musica. Come da tradizione il Social Spring Fest si svolgerà sia nei giardini che nelle aree coperte delle Manifatture Knos. Negli spazi esterni verranno allestite una zona pic-nic, un'area bambini ed altre piccole grandi sorprese, accompagnate dalla colonna sonora dei primi dj set. Sul posto saranno sempre disponibili cibo e bevande. All'interno spazio alla grande musica. Ospite speciale sarà il rapper Kaos accompagnato dal fido Dj Craim di nuovo insieme sul palco per il "Fastidio Summer Tour 2024": nove date in tutta Italia, la prima alle Knos, per portare dal vivo "Fastidio", album d'esordio del rapper classe 1971, all'anagrafe Marco Fiorito, pilastro della scena rap nazionale. Prima di lui i dj set di Dubin, Ennio C., Federico Primiceri, Mickey On Acid, Mirko Smith, Sorge, Tropicalia e i concerti di 1 Nera e Inopportuno (371/1884050).

Provincia di Brindisi

- Si terrà oggi nella cornice dell'Agrobistrot di Speziale (Fasano) l'attesissima "Festa di Paese" in occasione del Primo Maggio. L'inizio è fissato per le 12. Sarà un'occasione per stare all'aria aperta, per trascorrere del tempo con amici e familiari assaporando le prelibatezze locali predisposte nelle varie postazioni dedicate al "food" e al beverage. Il tutto si svolgerà in stile pic-nic nel giardino dove i partecipanti troveranno sedute comode e divanetti.

Come nelle migliori feste, non potrà mancate un intrattenimento musicale degno di nota. Protagonisti di giornata saranno i Tiramisù live. Due ore "no stop" rigorosamente dal vivo. Il dj set a seguire sarà a cura di Ciappy Dj.

Per prenotazioni alla Festa di Paese è possibile chiamare il numero 388 8140350. È vietato portare cibi dall'esterno.

- Tutto pronto a Brindisi per la Festa al Parco, secondo atto della Pasquetta brindisina organizzato dal maestro Carmine Iaia d'intesa con la associazioni dell'Ascr Uniti per lo Sport, con il patrocinio del Comune di Brindisi in programma, sempre presso il Parco "19 maggio 2012" (noto come Parco Cillarese). Il Capoluogo Adriatico si appresta a vivere quindi un'altra giornata di allegria, come impegno irrinunciabile del maestro Carmine Iaia, le cui finalità restano quelle di regalare momenti di festa e di aggregazione che permettano ai concittadini di Brindisi di restare nella propria città anziché cercare divertimento altrove.

Il Parco "19 maggio 2012" (noto come Parco Cillarese) tornerà quindi ad essere protagonista con il ritorno dell'ampia area attrezzata, per l'occasione, con la grande carovana del divertimento fatta di attrazioni come le giostrine e le gigantesche strutture gonfiabili che permettono a bambini e ragazzi di sfogare il proprio desiderio di attività e divertimento restando all'aperto e magari godendosi un pic-nic all'aria aperta con gli stand del food rilassandosi, nel contempo, con della buona musica.

Novità di questa seconda parte della grande festa primaverile di Brindisi sarà insomma quella di conoscere e vivere esperienze sportive con le attività delle società brindisine dell'Ascr Uniti per lo Sport pronte ad incontrare e mettere a disposizione dei presenti la propria esperienza permettendo ai brindisini che si tratti di famiglie, gruppi di amici, cittadini del capoluogo o della Provincia o semplici curiosi di poter ammirare o provare il fantastico mondo del pugilato con la Boxe Iaia del maestro Carmine Iaia, le soffici sensazioni dei rimbalzi indossando, mentre si gioca a calcio, le palle della Asd Bubble Football Brindisi del Presidente Luigi Ungaro, le evoluzioni della Ginnastica Artistica con la Ginnastica La Rosa della maestra Barbara Spagnolo, il movimento sano del corpo con Revolution Fitness del Presidente Andrea De Luca, le basi tecniche e tutto il divertimento della Pallavolo con la Asd Koru Brindisi della Maestra Titty Spinelli, il fascino del più famoso ballo argentino con lo Street Tango del maestro Alessandro De Virgilio, il variegato mondo del body building con la Palestra Big del Presidente Maria Corsa.

- Per la festività del primo maggio la città di Ostuni si trasforma in un grande palco musicale, con numerosi artisti che si esibiranno durante il corso della giornata.

I festeggiamenti prenderanno il via alle ore 11 presso il chiostro San Francesco con la tappa ostunese della "Giornata internazionale del jazz" e l'esibizione dell'Itria Jazz Ensemble.

Dalle ore 12, presso la scalinata Antelmi, prenderà il via "Ostuni Street music". La prima ad esibirsi sarà l'artista barese Stefania Di Pierro.