Lidi del lungomare, a Gallipoli la protesta: «Così perdiamo clienti». Sotto accusa tutta la viabilità

«Per viabilità e parcheggi? Rivolgersi agli enti preposti: comune e Regione», con tanto di numeri di telefono. Questo il messaggio che da domani i gestori dei lidi della litoranea sud di Gallipoli, la strada interessata ai lavori di rinaturalizzazione, quindi pedonale e per ora senza possibilità di parcheggi, apporranno, nero su bianco, con un cartello, davanti all’entrata delle loro spiagge.

Una provocazione che la dice lunga sulla loro angoscia che riguarda una stagione che per ora, a Gallipoli, non parte e non si sa quando potrà partire. Una vera protesta bianca, dignitosa, silenziosa, ma che fa più rumore di un qualsivoglia corteo con fischietti e tamburi, «perché così non si può andare più avanti».

La protesta

«Questa iniziativa – spiega Simone Faiulo titolare dello Zen Beach - nasce dalla volontà di dare una risposta a tutta la clientela che ci pone domande su come raggiungerci e dove parcheggiare. Tutti noi balneari non riusciamo a fornire risposte adeguate ai nostri clienti in quanto non siamo informati su quello che sarà il nostro futuro e su quella che sarà la situazione della litoranea e delle aree sosta. Oltretutto, la nostra clientela, attraverso ogni tipo di piattaforma, cerca vanamente risposte a questi quesiti. Tale problematica mai come quest’anno investe tutti noi balneari, tutte le spiagge libere che solitamente in questo periodo e con queste temperature sarebbero già affollate. I miei colleghi proprio questa mattina (ieri, ndr) lamentavano il fatto di non aver venduto gli abbonamenti, nemmeno quelli dei clienti più fidelizzati. La nostra struttura è aperta ormai da diverse settimane e possiamo confermare che in queste condizioni la stagione non potrà mai avviarsi.

Speriamo in un veloce intervento da parte delle istituzioni di competenza».

Anche la scorsa domenica, quando la temperatura invogliava a trascorrere una bella giornata al mare, le spiagge libere sono rimaste vuote mentre i titolari dei lidi lamentavano lo stesso problema. I clienti migrano per altri lidi, ma c’è di più. L’assenza dei parcheggi non è un mistero doloroso solo per gli avventori ma anche per coloro che nei lidi ci lavorano ed è così che, per esempio proprio domenica scorsa, se qualcuno ha poi lasciato la propria auto parcheggiata in strada dalla parte del canale dei Samari, si è ritrovato poi con una bella multa sul cruscotto e allora addio alla giornata lavorativa o per i clienti che ci hanno provato, addio giornata di relax.

A fronte delle preoccupazioni dei balneari che, almeno per ora si ritrovano in una impasse, il primo cittadino, Stefano Minerva continua a dichiarare di essere tranquillo, che la situazione dei parcheggi in generale si sbloccherà e pure a breve. Di fatto per ora gli unici parcheggi funzionanti sono quelli dello stadio all’ingresso della litoranea dalla parte della città. Parcheggi che, lido San Giovanni a parte (che comunque ha i suoi), per ora sono una vera benedizione per l’unico lido attrezzato che sta praticamente di fronte. Poi solo spiaggia libera per circa un chilometro fino alla prima spiaggia della litoranea il “Blue Bay”, dove si arriva solo, almeno per ora e fino a quando non sarà riaperta la strada e messa a punto la gara per la navetta gratuita che dovrebbe partire il 15 giugno, con un pedibus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA