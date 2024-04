«Questo è un album che io amo profondamente. È diverso dagli altri, ha una forma di ispirazione diversa, mai provata fino ad ora». Ermal Meta sorride parlando di Buona Fortuna, il nuovo disco di inediti in uscita il 3 maggio (Columbia Records/Sony Music). Un disco in cui ha cercato di raccontare le emozioni della paternità. Perché Ermal e la sua compagna Chiara diventeranno presto genitori di una bambina, Fortuna, che nascerà nel mese di giugno. «È un album di memorie. Tutti mi dicono che dopo che hai un bambino fra le braccia, ti dimentichi come era prima. Ma io non volevo dimenticare, e soprattutto vorrei un giorno far ascoltare questo album a mia figlia, quando sarà in grado di capire la musica, farle vedere cosa vedevano i miei occhi e cosa sentiva il mio cuore nel frattempo che l’aspettavo».

Ermal ha gli occhi che brillano mentre racconta di questo nuovo lavoro: «Ogni artista dice sempre che l'ultimo album che ha fatto è più speciale e forse anch'io sono caduto in questo cliché. Però le emozioni di questo disco sono qualcosa che non riesco a descrivere diversamente, l’ho descritta più volte come una sorta di euforia congelata, come un un'esplosione in attesa che succeda qualcosa».

L'album