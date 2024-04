Incidente stradale sulla statale: scontro tra auto. Donna bloccata tra le lamiere, in macchina anche un bimbo di 6 anni

Incidente stradale sulla statale 16 che collega San Vito dei Normanni a Brindisi: scontro tra auto. Donna bloccata tra le lamiere, in macchina anche un bimbo di 6 anni. Una una squadra del Comando di Brindisi è intervenuta sulla ss16 per incidente stradale in cui sono coinvolte due auto, una ds5 gudata da un uomo e una Ford cmax con a bordo una donna e un bambino.

I vigili del fuoco hanno soccorso la donna bloccata in una delle auto e messo in sicurezza i due veicoli.





Sul posto due ambulanze del 118 a cui sono state affidate le tre persone ferite. La strada è stata chiusa al traffico per diversi minuti.