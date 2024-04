Festa per lo scudetto dell'Inter con petardi: quattro feriti nel Salento

Petardi lanciati durante i festeggiamenti per la conquista dello scudetto da parte dell’Inter, e due ragazzi e due adulti restano feriti in modo grave. È accaduto ieri sera a Melissano, nel Salento.

I ragazzi sono ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Gallipoli, mentre i due adulti (uno dei quali è il padre dei due minorenni) sono in cura presso l’ospedale di Casarano. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, i quattro si trovavano a bordo di un furgone scoperto e stavano festeggiando, insieme ad altre persone accorse in piazza San Francesco, la vittoria dell’Inter contro il Milan conquistando il ventesimo scudetto della sua storia in un derby.

Improvvisamente, da terra qualcuno avrebbe lanciato uno o più grossi petardi artigianali, che accidentalmente sarebbero andati a finire sul furgone. L’esplosione ha causato il ferimento delle quattro persone a bordo. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Melissano, coordinati dal comandante Angelo Fierravanti.