Offese contro il generale Vannacci: annullata la presentazione del libro

Non si terrà più la presentazione del libro "Il mondo al contrario" del generale Roberto Vannacci, candidato alle prossime elezioni Europee con la Lega, prevista il 14 maggio a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. Lo comunica l'organizzatore dell'incontro, Raffaele Missere, che fa riferimento ad offese ricevute dopo che si era diffusa la notizia dell'iniziativa.

Le offese, secondo Missere, sarebbero «provenienti da ambienti abituati ad imporre la loro cultura e figli di una storia che andrebbe cancellata in un contesto di democrazia».

Missere spiega che «hanno cominciato ad infangare sia l'autore dei libri, sia chi aveva organizzato l'evento utilizzando - evidenzia - financo l'appropriarsi di titoli e cariche che non hanno per spandere il fango». L'organizzatore dell'evento riferisce che saranno «valutati tutti i messaggi dei "critici" e sottoporremo gli stessi alle autorità competenti come è nostro dovere».