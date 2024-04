Statale 100, troppi incidenti: arriva un autovelox. Il progetto: tre corsie per un breve tratto

La commissione Trasporti del Consiglio regionale pugliese, su proposta del presidente Michele Mazzarano (Pd) e con l'assenso di tutti, ha deciso di presentare alla presidenza del Consiglio regionale un documento riassuntivo delle istanze relative alla sicurezza della strada Statale 100, compreso il definanziamento da parte del Cipess, «perché si faccia portavoce di una richiesta di ascolto del governo centrale, in particolare il Mit e del presidente della Regione Puglia». Sul fronte della mitigazione del rischio il responsabile territoriale di Anas, Vincenzo Marzi, ha riferito la soluzione che Anas ha individuato: le quattro corsie diventeranno tre sul tratto più pericoloso, tra Mottola e Massafra, due in salita e una in discesa.

Il commento di Marzi

«In questo modo - ha spiegato Marzi - oltre a fissare e controllare i limini di velocità agiremo direttamente sul comportamento degli utenti».

Le altre misure previste per la messa in sicurezza in tempi brevi o medi riguardano l'installazione di autovelox e tutor. Il sindaco di Massafra ha comunicato che recentemente ha ottenuto il nulla osta dell'Anas per la postazione fissa di rilevazione della velocità, e ha aggiunto che entro un mese sarà installato il presidio fisso mentre quello mobile è già attivo.