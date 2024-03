Automobilista travolge l'auto dei vigili con autovelox: feriti due agenti

L'auto sulla quale si trovavano due agenti della polizia locale, ferma su una piazzola di sosta della statale 16 bis con un autovelox, è stata travolta da una vettura: probabilmente il conducente ha tentato di rallentare per evitare la multa ma ha perso il controllo del mezzo, che è finito contro l'auto degli agenti. E' accaduto alle porte di San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese. Un agente ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni, l'altro in un mese.

L'automobilista sta bene e ha prestato loro soccorso: la sua posizione è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto assieme ai carabinieri.

L'episodio è stato reso noto dalla sindaca del paese, Arianna Camporeale, che tramite social ha augurato una "pronta guarigione" alle due vittime. «Li ringraziamo per il costante impegno - aggiunge l'assessore alla Sicurezza e Polizia locale del Comune di San Ferdinando, Roberto Lombardi - e li aspettiamo appena le condizioni di salute lo consentiranno».