Autovelox sulla Gallipoli-Lecce, un'altra multa annullata: «È autorizzato ma non omologato»

«Autovelox approvato ma non omologato. E la polizia locale non può gestire tutte quelle multe in autonomia». Il giudice di pace di Lecce annulla per l'ennesima volta una multa inflitta ad un automobilista dal comando della polizia locale di Galatina grazie all'autovelox installato al chilometro 16 della statale 101 Gallipoli-Lecce. Il cittadino multato ha presentato ricorso per il tramite dell'avvocato Alfredo Matranga. Nella sentenza, firmata dal giudice di pace Silvano Trane, si legge che «va ritenuto il difetto di omologazione dello strumento elettronico Photored F17Dr, poiché con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo stesso non è stato omologato ma approvato». Il giudice ricorda poi come omologazione non sia sinonimo di approvazione, «trattandosi di due provvedimenti di natura amministrativa tra loro differenti». Mentre l'omologazione richiede la rispondenza e l'efficacia dello strumento alle prescrizioni stabilite dai regolamenti e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti danno esito favorevole, con l'approvazione non vengono stabilite le caratteristiche fondamentali dell'apparecchiatura né vengono richieste particolari prescrizioni.

La sentenza

Come in altre sentenze dello stesso tenore, poi, vengono sollevati dubbi sulla gestione del procedimento relativo all'accertamento dell'infrazione. Il certificato di taratura, si legge, è stato rilasciato alla Pa.L.Mer con destinatario Italtraff. Il Comune di Galatina, afferma il giudice, avrebbe dovuto fornire prova di quali attività abbia esternalizzato per gli accertamenti e le contestazioni delle violazioni, non potendo ipotizzare che l'attuale organico della polizia locale possa aver gestito da solo una media di più di 250 multe al giorno, oltre a tutti gli altri servizi della polizia locale. Da qui la decisione di annullare il verbale contestato. Come si diceva, non si tratta della prima decisione simile da parte del giudice di pace di Lecce. Oltre ai numerosi annullamenti per l'assenza dell'omologazione dell'autovelox e per i dubbi sul procedimento amministrativo messo in atto per la contestazione, nelle scorse settimane il giudice ha stralciato un verbale perché il Comune si era costituito in ritardo e, quindi, era risultato contumace, «nonostante - si leggeva nella sentenza - i tempi assegnati siano stati più che sufficienti ad una costituzione tempestiva così come previsto dalla legge». Era stata annullata anche una multa elevata dalla polizia locale di Galatone grazie ad un autovelox mobile installato il 27 settembre del 2022 sul tratto di statale 101 ricadente nel territorio comunale. Il giudice di pace di Lecce Nicola Brunetti aveva ricordato che fuori dai centri abitati non possono comunque essere utilizzati e installati dispositivi di controllo della velocità ad una distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Nel caso specifico, l'autovelox si trovava a soli 550 metri dall'ultimo segnale del limite di velocità.

