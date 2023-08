Troppi lupi e cinghiali, è emergenza. L'allarme di Coldiretti: «Raddoppiati in 10 anni»

Il numero di lupi e di cinghiali in provincia di Foggia è raddoppiato negli ultimi 10 anni creando così situazioni di pericolo per agricoltori e allevatori della zona. Lo denuncia in una nota Coldiretti Foggia che «registra fenomeni assolutamente fuori controllo e che stanno esasperando agricoltori e allevatori».

Secondo l'associazione di categoria «l'ennesima mattanza di animali» si è verificata a Manfredonia «sotto l'attacco di un branco di lupi». «La provincia di Foggia combatte ad armi impari contro i cinghiali che distruggono le coltivazioni e attaccano gli uomini e gli animali allevati, gli storni che azzerano la produzione di olive e distruggono le piazzole, i cormorani che mangiano i pesci negli impianti di acquacoltura, i lupi che aggrediscono e sbranano pecore, mucche e capre, in barba a recinzioni e reti», denuncia il presidente di Coldiretti Foggia, Mario de Matteo.

L'appello

«Serve responsabilità nella difesa degli allevamenti, dei pastori e allevatori che con coraggio continuano a presidiare le montagne e a garantire la bellezza del paesaggio.

Senza i pascoli - conclude la Coldiretti Puglia - le montagne muoiono, l'ambiente si degrada e frane e alluvioni minacciano le città».