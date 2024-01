Cinghiali nel villaggio turistico: danni alle villette. L'ipotesi di abbatterli

In giro tra i viali e nelle ville continuando l’opera di danneggiamento di arredi esterni e gli ingressi delle lussuose residenze. Sono almeno due i cinghiali che ormai da oltre due mesi circolano liberamente all’interno del villaggio di Rosa Marina. L’ultimo avvistamento ripreso in un video da un residente è di pochi giorni fa: i due cinghiali si muovono all’interno di un piccolo pontile che si trova nella stessa zona, con ogni probabilità dopo aver rovistato nella macchia mediterranea e soprattutto tra gli immobili.

Il consorzio

Lo stesso consorzio di Rosa Marina, sul profilo social ha evidenziato l’attivazione della procedura formale per la rimozione della fauna selvatica nel villaggio. «Da parte del CdA del Consorzio sono stati attivati tutti i canali per l’eliminazione dei problemi nelle forme di legge.

La responsabilità principale per la messa in sicurezza è in capo alla Regione, per legge proprietaria della fauna selvatica. Nel frattempo, dopo le nostre richieste – si legge nella comunicazione del consorzio - l’ambito territoriale di caccia ha convocato un tavolo esteso a tutti gli interessati dal problema».

Nelle scorse settimane dopo l’allarme del consorzio di Rosa Marina, il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha chiesto l’intervento degli uffici della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia. Così come è stato chiarito dal Comune di Ostuni l’eventuale caccia, in un territorio diverso dall’area di Rosa Marina, sarà solo l’ultima ipotesi e che l’amministrazione sta comunque seguendo l’ iter regionale. Da alcuni accertamenti sul posto la coppia di cinghiali che ormai da tempo staziona nel complesso residenziale non sembrerebbe minacciosa nei confronti dell’uomo. Restano, però, i danneggiamenti alle ville non abitate in questo periodo, tra prati sradicati, arredi esterni distrutti.