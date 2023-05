È Angelo Pomes il nuovo sindaco di Ostuni. Il centrosinistra torna a Palazzo San Francesco a quasi nove anni di distanza, dall’ultima amministrazione del 2014. Risultato mai in discussione nella Città Bianca sin dalle prime schede. In totale sono stati 18.299 gli ostunesi che si sono recati alle urne tra domenica e lunedì, il 67,7 %: quasi cinque punti in meno rispetto al 2019. «Sarà il sindaco di tutti». Queste le prime parole del neo primo cittadino abbracciando i suoi sostenitori nel comitato.

Pomes è eletto con il 63% di voti. Antonella Palmisano, candidata sindaco del centrodestra raccoglie il 37%. Dati suscettibili di lievi modifiche in termini di decimi di percentuali, che potrebbero essere utili però a definire la composizione del consiglio comunale nella ripartizione dei seggi. Quel che è certa è la vittoria del centrosinistra unito nella Città Bianca, allargato anche al Movimento Cinque Stelle, che secondo i primi dati parziali dovrebbe essere rappresentato per la prima volta nell’assise comunale di Ostuni (la più suffragata è stata Valentina Palmisano già deputata).

Il centrosinistra della Città Bianca, così, archivia i rancori del passato, punta al fronte largo che governa la Regione Puglia, e torna a vincere le amministrative Ostuni, dopo le sconfitte del 2014 e del 2019. Pomes sarà proclamato nei prossimi giorni, ma il voto di ieri mette un punto fermo ed archivia la lunga gestione commissariale, iniziata nel dicembre del 2021 dopo il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale. La festa nel comitato di Viale Pola del centrosinistra è iniziata poco dopo le 17:30 quando la tendenza sembrava ormai chiara per un vantaggio di Pomes che veniva consolidato scheda dopo scheda. A metà pomeriggio l’esponente del Pd ha ricevuto anche la chiamata della sua avversaria, Antonella Palmisano.

Le dichiarazioni

«Sarò il sindaco di tutti perché sento forte la responsabilità di questo voto e la fiducia ed il consenso dei miei concittadini. Ho sentito anche Antonella Palmisano ed ho confermato a lei che sono convinto – ha affermato Pomes - che anche da parte loro ci sarà la collaborazione nell’interesse esclusivo dei cittadini, soprattutto su temi importanti come quello della sanità». Il neo sindaco ha aggiunto: «Ci sono alcuni temi che non sono rinviabili, e tra questi il dragaggio del porto di Villanova, che è ai primi punti dell’agenda. Poi vorremmo dare insieme alla coalizione alcuni segnali in termini di efficienza della macchina amministrativa che andrà sicuramente riorganizzata. Anche sulla stagione estiva, sulla vivibilità e pulizia della città saremo impegnati sin da subito. Altre saranno legate alla programmazione nel medio e lungo periodo e quindi ci sarà tanto lavoro da fare – ha concluso il neo sindaco di Ostuni - insieme a tutta la squadra».

I primi nomi dei consiglieri eletti

Dopo il dato del sindaco l’attenzione già dal tardo pomeriggio di ieri è dirottata su quella che sarà la composizione della maggioranza in consiglio comunale. Secondo i primi calcoli tre seggi a testa potrebbero andare a Pd, Ostuni che Lavora, Psi. Rappresentanze in consiglio che ci saranno anche per le altre cinque liste: Con Pomes, Ostuni è Viva, Insieme per Pomes, Civica Mente – Scelta Sociale e Movimento Cinque Stelle. Nel Pd dovrebbero essere eletti Angelo Brescia e Fabio Giorgino. Per il Partito Socialista Italiano Giuseppe Tanzarella con circa 400 voti e Rosa Santoro (oltre 300 preferenze personali). In Ostuni che Lavora sicuri di un seggio Giovanni Parisi (che anche nel 2023 supera gli oltre 500 voti) e l’ex sindaco Domenico Tanzarella (circa 350 voti). Nella lista Con Pomes verso l’elezione in consiglio per Nichy Maffei. In Ostuni è Viva primo della lista e seggio per Francesco Natola (220 voti circa). Civica Mente dovrebbe eleggere l’ex consigliera comunale Emilia Francioso. Si tratta di dati parziali acquisiti nella notte: solo oggi si potrà avere un quadro più chiaro in termini di preferenze e ripartizione dei seggi.