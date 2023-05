Provincia di Brindisi, occhi puntati su Ostuni. A Francavilla verso l'elezione di De Nuzzo al primo turno

L'unica provincia ad avere un Comune capoluogo chiamato al voto per il rinnovo del Consiglio comunale e l'elezione del sindaco. Si tratta di Brindisi, dove l'affluenza alle 15, alla chiusura dei seggi, è stata del 62,89%, in città del 57,62%. Un calo, sebbene non così sensibile come sembrava domenica (primo giorno di urne aperte), di circa tre punti percentuali. Nella città adriatica, la sfida è fra il sindaco uscente, Riccardo Rossisostenuto da Brindisi Bene Comune - Alleanza Verdi Sinistra; il candidato pentastellato Roberto Fusco, che ha anche l'appoggio del Pd; il candidato del centrodestra Giuseppe Marchionna e Pasquale Luperti, sostenuto dalle liste Movimento Regione Salento e Uguaglianza cittadina.

Nella provincia brindisina si attende l'esito dello spoglio per otto Comuni, fra i quali Francavilla Fontana, Ostuni, San Donaci, Carovigno, Oria, San Pietro vernotico e Torre Santa Susanna.

San Donaci

Carovigno

Comune con poco più di 15mila abitanti, Carovigno sembra proiettato verso un secondo turno di voto. A scrutinio cominciato l'uscente Massimo Lanzillotti (sostenuto dalle liste Ripartiamo dal futuro, Carovigno Unita e Adesso) e ha per il momento il 32,28% dei voti; Vincenzo Radisi il 29,86% (Unione civica, Radisi sindaco, 72012 e un'Altra Carovigno); Francesco Lotesoriere il 28,06% (Fratelli d'Italia, Carovigno al centro, Lotesoriere sindaco), Salvatore Ancora il 6,89% (Pd e Cinque Stelle).

Oria

San Pietro vernotico

Torre Santa Susanna