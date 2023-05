Ostuni, Pomes nuovo sindaco: «Sono molto felice. Subito risposte alla città ed eventi per l'estate»

A Ostuni Pomes vince su Palmisano. Il candidato della coalizione di centrosinistra Angelo Pomes è al 64,47%, staccando Antonella Palmisano che si ferma al 35,53%.

Per Palmisano in campo, due simboli di partiti nazionali e tre liste civiche: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Obiettivo Comune, Prima Ostuni e Per Ostuni. Per Pomes: Pd, Psi, Movimento Cinque Stelle, Con, Ostuni è viva, Insieme per Pomes, Civica Mente-Scelta Sociale, Ostuni che Lavora. Tredici liste in tutto e 311 candidati al consiglio comunale.

Le prime parole del sindaco

Gli ostunesi hanno scelto e Pomes, a caldo, ha dichiarato: «Sono molto felice, è questo il risultato di un grande lavoro, fatto non solo in campagna elettorale da una coalizione forte. Affronteremo uno a uno i problemi di questa città, che di problemi ne ha tanti. Ma sono convinto che riusciremo a intercettare e costruire una visione di sviluppo, a partire da una revisione della macchina amministrativa. Fra le prime iniziative, gli eventi per l'estate che sta per aprirsi».