Ostuni, presentata la nuova giunta: quote rosa, in squadra tre donne

Accordo raggiunto in extremis: presentazione in corso a Palazzo San Francesco della nuova giunta comunale ad Ostuni del neo primo cittadino Angelo Pomes. Vicesindaco con delega all’Ambiente sarà Giuseppe Tanzarella (Psi). Francesca Pace, tecnico esterno, assessore all’Urbanistica. Al Bilancio Antonio Zurlo (Psi). Nuovo assessore ai Lavori pubblici Angelo Brescia (Pd). Al Turismo Niki Maffei (Con). Servizi sociali e Pubblica istruzione per Antonella Turco (Ostuni che lavora). L’ultima quota rosa è Laura Greco (Civica Mente Scelta Sociale), con delega alle Attività produttive.

Trattative fino a notte fonda

Trattative fiume ieri nella coalizione del sindaco della Città Bianca Angelo Pomes, senza però la soluzione definitiva al nodo che da giorni bloccava la situazione: il nome della terza donna da inserire nell’esecutivo. Si è cercato a lungo per l’intera giornata di ieri un accordo politico che permettesse di equilibrare i rapporti di forza nella coalizione che ha vinto le amministrative il 14 maggio scorso. Un accordo che è stato ratificato solo stamattina pochi minuti prima della conferenza stampa. Pomes ieri mattina, convocando la conferenza stampa, ha cercato di bruciare le tappe in queste riunioni senza fine e senza accordo che sono andate avanti per giorni nel centrosinistra.

I malumori

Tentativo che non ha sortito l’effetto sperato in tempi brevi: forze politiche e liste civiche nella serata di ieri erano ancora in riunione senza l’intesa finale. Due le ipotesi circolate nella tarda serata sul nome della terza donna: Emilia Francioso (Civica Mente Scelta Sociale) o Rosa Parisi (Insieme per Pomes).

Quello di ieri è stato un lunedì di vertici politici e contatti costanti tra il sindaco e le forze politiche per trovare l'accordo sulle quote rosa. I malumori principali sono stati manifestati da Civica Mente Scelta Sociale, a cui è stato chiesto di rinunciare al proprio candidato per il ruolo di assessore, Giuseppe Tagliente, per favorire l’ingresso in giunta di una donna, espressione dello stesso movimento civico. “Sacrificio politico” chiesto a Civica Mente in quanto l’altro partito a rischio di dover rinunciare al suo assessore in pectore, “Con”, ha dalla sua ha una percentuale maggiore in termini di voti di lista ottenuti alle amministrative, pur aver eletto in egual misura due consiglieri comunali. “Con” aveva ribadito anche ieri che puntava come assessore al Turismo su Niki Maffei e non indietreggiava. Posizione non modificata anche dal Partito Democratico che ha indicato ai Lavori pubblici il consigliere comunale più suffragato Angelo Brescia, e dal Partito Socialista Italiano, che oltre al vicesindaco Giuseppe Tanzarella ha avanzato per il ruolo di assessore al Bilancio il nome di Antonio Zurlo.