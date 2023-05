Un tecnico esterno per l’assessorato all’urbanistica e l’ipotesi sarebbe quella di Angela Barbanente, già vicepresidente della Regione Puglia e attuale presidente della Società italiana degli urbanisti. Starebbe lavorando a questa soluzione il centrosinistra ed il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, per una delle caselle più importanti della squadra di governo. La richiesta è partita dalla Città Bianca per l’esperta in pianificazione del territorio e docente universitaria. E l’eventuale sì di Angela Barbanente potrebbe determinare un’accelerata alle trattative tra le forze progressiste, in un campo largo ostunese che non ha mai nascosto di voler tornare ad essere protagonista «anche oltre i confini amministrativi locali». Da qui la volontà di chiedere la disponibilità all’ex assessore regionale. Al momento si tratta solo di un’ipotesi su cui l’intera maggioranza sta lavorando e con convinzione.

Il ritratto

Angela Barbanente ha avuto esperienze di rilievo in ambito amministrativo, come l’esperienza nell’esecutivo regionale, ma anche accademico e professionale come la presidenza della Siu (società italiana degli urbanisti). In caso di risposta affermativa la giunta potrebbe essere presentata entro le prossime 72 ore.

Domani il primo step sarà la proclamazione ufficiale alle 17. Poi le ultime trattative, in cui rientrerà oltre i componenti dell’esecutivo anche la presidenza del consiglio. Due le ipotesi su questo fronte: Valentina Palmisano (già parlamentare, eletta al consiglio comunale con 525 preferenze) e Giovanni Parisi (Ostuni che lavora), primo degli eletti, con 673 preferenze personali. Gli altri nomi della giunta, invece, potrebbero essere quelli di Giuseppe Tanzarella (indicato come vicesindaco), Giuseppe Tagliente, e Niky Maffei su cui ci sarebbe già una prima convergenza anche per quelli che sono stati i risultati delle forze politiche che hanno sostenuto la coalizione di Pomes. Le altre indicazioni usciranno dall’accordo all’interno del centrosinistra.

L'appello

Intanto al neo sindaco si è rivolta Teresa Lococciolo, presidente del Forum della Società Civile, in una lunga lettera aperta al nuovo primo cittadino di Ostuni. «A conclusione del confronto pubblico fra Antonella Palmisano e Angelo Pomes candidati sindaco, avevo espresso l’augurio che quale di loro fosse risultato vittorioso, mostrasse nella sua attività amministrativa, la dignità nell’impegno, nella passione civile, nella rappresentanza delle istituzioni, nell’attuazione di un progetto di convivenza civile e di cittadinanza partecipata. Ora - scrive la presidente - invito il sindaco eletto democraticamente dai cittadini ostunesi, a tenere fede anche a quanto testualmente scritto nel manifesto del suo programma: «Crediamo sia necessario avviare sin da subito un percorso condiviso con la Città” per sognare una città migliore condividendo quel sogno con gli altri amministratori eletti nel consiglio comunale, con tutte le associazioni e i cittadini, investendo soprattutto nella tutela della bellezza del nostro territorio, nell’educazione civica alla legalità, nella riapertura di luoghi di aggregazione sociale». Poi il saluto anche alla candidata del centrodestra Antonella Palmisano.

«La ringraziamo per essersi tenacemente impegnata, quale donna, nell’ardua campagna elettorale; ci auguriamo e la esortiamo a voler collaborare con la coalizione vincente nell’affrontare i temi comuni sui quali è apparsa già una convergenza e di farsi portavoce di una opposizione vigilante affinché venga perseguito – conclude Teresa Lococciolo - il bene comune nell’interesse della collettività».