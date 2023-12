Lupi nelle campagne: «Agricoltori e allevatori sono tenuti a dotarsi di recinzioni efficaci»

Ci sono dei lupi nelle campagne di Oria. Sono stati avvistati e immortalati, per esempio, nei pressi del Santuario di San Cosimo alla Macchia, un'area popolata anche d'inverno e nella quale insistono aziende agricole e anche allevamenti.

Non si registrano, al momento, aggressioni a persone o animali. La presenza di questa fauna selvatica - comunque protetta - preoccupa un po' residenti e lavoratori di campagna, ma a dire dell'assessore comunale al Benessere animale, Alfredo Proto, la situazione è sotto controllo: "Si tratta di un fenomeno normale - dichiara - perché la fauna selvatica è libera per definizione e si sposta negli spazi aperti, l'unica cosa che si può fare è raccomandare una maggiore prudenza a quanti vivono e lavorano nell'agro. Agricoltori e allevatori sono tenuti, a loro stessa tutela, a dotarsi di recinzioni efficaci contro lo scavalcamento dei lupi e magari al ricovero degli animali al chiuso specie durante la notte. Non mi risultano emergenze e qualora ce ne fossero, ci sarebbe una trafila da rispettare: si passa dai carabinieri forestali, dal servizio veterinario dell'Asl e infine della Regione. Sono questi organismi che, di concerto con le Autorità locali, stabiliscono il da farsi ed eventuali campagne di contenimento. Ripeto: oggi parliamo di presenze e avvistamenti certi, ma di nessun caso che possa giustificare allarmismi".

Altri avvistamenti

Di avvistamenti ce ne sono stati anche altri, come al confine con le campagne di Manduria - non a caso, prossime a località San Cosimo - e di Francavilla Fontana.

La presenza di fauna selvatica - si parla anche di cinghiali - non può rappresentare soltanto fonte di timore, ma è anche il segnale di un paesaggio poco contaminato e dunque, tutto sommato, un buon segnale.