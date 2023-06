Atti vandalici a Terlizzi, ulivi tagliati e gettati per strada

Ulivi secolari tagliati in due a Terlizzi, in provincia di Bari, lasciando che i tronchi e i rami invadino la carreggiata. Coldiretti Puglia ha segnalato più volte questi casi, che non sembrano fermarsi. Atti vandalici che nel giro di pochi minuti annientano il lavoro e i sacrifici degli olivicoltori.