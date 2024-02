Comunali a Bari, Fratelli d'Italia lancia Fabio Romito

«Tra pochi mesi si voterà anche per le Europee e questi congressi ci porteranno a raccontare con i nostri banchetti, con le nostre manifestazioni e con la nostra politica quello che sta succedendo al governo e quello che sta costruendo Giorgia Meloni in Europa». Sono parole entusiaste quelle che Arianna Meloni ha pronunciato a Bari in occasione del congresso provinciale di Fratelli d’Italia che ha incoronato coordinatore Michele Picaro, consigliere regionale.