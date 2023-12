Lupi nel Salento, dalla Regione il via al monitoraggio

La presenza del lupo nel Salento è «un ritorno che necessita di essere conosciuto e gestito»: nasce con questo scopo il progetto 'Hic sunt Lupi', per il monitoraggio e la gestione del lupo nel territorio salentino. Una conoscenza preliminare e un monitoraggio mirato. In pratica, il primo progetto che punta ad approfondire la nuova presenza del lupo nel territorio del Salento.

Progetto approvato in Giunta regionale

Il progetto è stato approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessora all'ambiente Anna Grazia Maraschio, e vede un accordo di collaborazione tra Regione Puglia, Cnr - Iret con la sede Urt di Lecce e il dipartimento di Biologia e biotecnologie Charles Darwin dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Lo studio ha un costo complessivo di 105mila euro.

L'assessore Maraschio

Tutti i dettagli sono stati spiegati nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Lecce. «Tutti ricordiamo - dice Maraschio - l'uccisione dell'orsa Amarena in Abruzzo, per opera di un uomo armato di fucile. Un fatto che creò enorme sconcerto in tutta Italia. Ma possiamo fare in modo che la morte di mamma orsa non sia vana se da essa traiamo un insegnamento: nell'era in cui l'essere umano ha colonizzato larga parte degli habitat della fauna selvatica, si pone con sempre più urgenza il tema della convivenza con i grandi predatori, come l'orso e il lupo. Quest'ultimo si è nuovamente insediato in Salento e la sua presenza sta destando curiosità e preoccupazione. Per trovare una soluzione occorre mettere da parte pregiudizi e ideologie e affidarsi alla ricerca, alla scienza».