Tartaruga spiaggiata e morta: brutta scoperta in spiaggia

Una tartaruga di grandi dimensioni è stata ritrovata morta nella mattinata di oggi a Torre Rinalda, marina del comune di Lecce. A fare la scoperta dell'animale morto, un uomo che abita nella zona .

Tarataruga morta, la testimonianza

"Ero uscito a fare una passeggiata - racconta l'uomo - quando ho visto la tartaruga sulla battigia che non si muoveva. È spiaggiata, forse dopo il vento dei giorni scorsi. Non è la prima volta che accadono queste cose, purtroppo, certo non ci si abitua mai alla scena di vedere un animale morto".