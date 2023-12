I killer dei gatti è ancora in azione: uccisi sei cuccioli che facevano parte della colonia di via Kennedy

Sarebbero stati sterminati sei gatti, di cui tre cuccioli con la mamma, ritrovati privi di vita qualche giorno fa a Monopoli. I felini facevano parte della colonia sita in via Kennedy.

A denunciare l’accaduto una residente della zona che ha prima allertato la polizia locale. Sul posto si è anche recata la Asl veterinaria. I poveri gattini sono stati raccolti e sono stati eseguiti prelievi per capire come siano morti.

La denuncia della cittadina

«Ora restiamo in attesa di ricevere il risultato delle analisi dei prelievi effettuati presso il canile sanitario ma pensiamo si possa trattare di avvelenamento – sottolinea la cittadina che ha denunciato l’episodio -. Probabilmente hanno utilizzato un lumachicida. Se così fosse sarebbe molto grave, anche perché andrebbe bonificato un grande prato pubblico». Oltre ai 6 gatti ritrovati morti nella colonia all’appello ne mancano un’altra decina.

«Continuo a sistemare loro cibo – continua la monopolitana – sperando che tornino, ma puntualmente lo trovo intatto».

A questo punto le ipotesi della cittadina, che mira a sensibilizzare i monopolitani, sono due: o gli altri gatti si sono spaventati e si sono allontanati oppure, e fa male pensarlo, sono tutti morti altrove. Della questione si sta occupando anche il consigliere comunale Pietro Brescia.



«Oggi ho chiamato i vigili urbani per seguire questa faccenda – dice -. I gatti saranno esaminati la settimana prossima per capire se c’è stato un avvelenamento. Purtroppo sappiamo bene che le colonie feline non sono amate da tutti e che forse ci vorrebbe un progetto serio per tutelare queste creature».



Sempre il consigliere Brescia ha sottolineato come, al di là di questo episodio, sempre più spesso vengono rinvenute nel centro cittadino carcasse di gatti morti. Solo un caso? E’ difficile da credere ora ancor di più alla luce di questo caso.

Intanto, in città cresce l’allarme su questi gravi episodi: è l’ennesimo che si verifica. Ed è opportuno ricordare che l’uccisione degli animali è un reato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA