Strage di gatti a Bari: esche avvelenate in via Mazzitelli

Strage di gatti in via Mazzitelli a Bari. Una colonia sarebbe stata decimata nella prima metà di gennaio, e ora il Comune corre ai ripari.

Nei giorni scorsi, infatti, in seguito a segnalazione di sospetto avvelenamento di un gatto domestico e il contestuale ritrovamento di bocconi ed esche, è stata eseguita l’autopsia dello sfortunato felino.

L'esame

Esame dal quale è emerso che «il quadro anatomopatologico non esclude il sospetto di avvelenamento e sono in corso esami di laboratorio». In attesa del prosieguo del procedimento, è stato affisso un cartello riportante la seguente dicitura: «Attenzione - possibile presenza di esche avvelenate». La speranza è che si evitino altre morti prima di risalire al colpevole.