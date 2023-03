Chiodi nei bocconi per i cani. L'ex consigliere promette: «Ora scatta la denuncia»

Bocconi avvelenati, in particolare un “involtino” di prosciutto con dentro un chiodo finisce in bocca a un cane, che viene salvato appena in tempo dalla proprietaria. È accaduto a Ugento, nella zona tra piazza Italia e via Marina. «Non si tratta del primo gesto fatto di proposito per uccidere i cani della zona», tuonano alcuni residenti.

Il salvataggio

La scoperta è avvenuta nella serata di sabato, quando il cane è rientrato a casa con in bocca qualcosa di strano. «Mi sono subito avvicinata - racconta la proprietaria - e ho notato che non si trattava solo di un pezzo di prosciutto: c'era anche dell'altro. A fatica sono riuscita a strappare dalla bocca del cane il boccone. E in quel momento mi sono accorta che, a tenere avvolto il pezzo di prosciutto, quasi come un involtino, c'era un chiodo, chiaramente messo di proposito per fare del male al primo cane che lo avrebbe addentato. Fortunatamente non è successo nulla, perché me ne sono accorta in tempo, ma questo episodio è molto preoccupante: ci sono persone che non si fanno scrupoli nel fare volontariamente del male agli animali».

La denuncia

Sull'accaduto interviene anche l'ex consigliere comunale Angelo Minenna: «Ho intenzione di presentare una denuncia contro ignoti, perché non è la prima volta che nella zona di piazza Italia si verificano episodi del genere. A causa di bocconi avvelenati sono morti diversi gatti negli ultimi mesi. Questi atti barbari devono finire».