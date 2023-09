Addestratore bastona e frusta un cane per educarlo: il video choc

Grazie ad alcuni video arrivati a degli attivisti di Lndc Animal Protection, l’associazione ha provveduto a sporgerenei confronti di uncinofilo per maltrattamento di animali dato che i metodi utilizzati sono decisamente coercitivi. Nello specifico, le immagini mostrano l’uomo che incita alcunia mordere un manicotto di protezione applicato sul braccio e successivamente che li colpisce con un bastone o un frustino. I colpi vengono inferti sulla schiena, sulla testa e sulle zampe. In un video in particolare, il cane colpito in questo modo emette dei guaiti di lamento.